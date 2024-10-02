Защитник «Краснодара» Гонсалес: чемпионство — наша цель в этом сезоне

Футболист «Краснодара» Джованни Гонсалес заявил, что чёрно-зелёные преследуют цель выиграть Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2024/2025.

«В команде мы не чувствуем, что нам чего-то не хватает для того, чтобы продолжать эту гонку за первое место. Может ли «Краснодар» бороться с «Зенитом» за чемпионство? Уверен, что да. Это наша цель на этот сезон», – приводит слова Гонсалеса «РБ Спорт».

После 10 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 24 очка. Второе место занимает «Локомотив». Тройку лидеров замыкает «Зенит». В следующем матче внутреннего первенства команда Мурада Мусаева сыграет с подмосковными «Химками» на домашней арене. Игра состоится 6 октября, стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 16:30 мск.