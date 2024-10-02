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Синицын: у «Краснодара» был неожиданно тяжёлый старт, но нашли ключики — и результат пошёл

Синицын: у «Краснодара» был неожиданно тяжёлый старт, но нашли ключики — и результат пошёл
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Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался о выступлениях «быков» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Сейчас южный клуб возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 24 очка за 10 сыгранных матчей.

«Не стало неожиданностью лидерство Краснодара, ею стал тяжёлый старт команды. Было мало голов, проблемы с не самыми сильными командами. Коллектив в том сезоне боролся за чемпионство, а в этом так стартовал. Нужно было найти проблему, почему не получается. Нашли ключики, раскрепостились, и пошёл результат», — сказал Андрей Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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