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Мостовой: удивился, что в матче с «Арсеналом» играл Доннарумма, а не Сафонов

Мостовой: удивился, что в матче с «Арсеналом» играл Доннарумма, а не Сафонов
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» — «Пари Сен-Жермен» (2:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Хаверц – 20'     2:0 Сака – 35'    

«Я удивился, что в матче с «Арсеналом» играл Доннарумма. Думал, будет играть Сафонов. Всё-таки Доннарумма после травмы — сразу с такой командой играть на выезде. Непросто было бы даже самому Сафонову. Я говорю в защиту Доннаруммы, потому что он тоже много матчей спасал «ПСЖ» — к нему нельзя придраться.

Представьте, если бы Сафонов вышел с «Арсеналом» и проиграли бы с таким же счётом. Выходит, Сафонов тогда был бы плохой? Так тоже нельзя. Сезон длинный, много матчей — Сафонов по-любому будет играть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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