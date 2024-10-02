Мостовой: удивился, что в матче с «Арсеналом» играл Доннарумма, а не Сафонов

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» — «Пари Сен-Жермен» (2:0).

«Я удивился, что в матче с «Арсеналом» играл Доннарумма. Думал, будет играть Сафонов. Всё-таки Доннарумма после травмы — сразу с такой командой играть на выезде. Непросто было бы даже самому Сафонову. Я говорю в защиту Доннаруммы, потому что он тоже много матчей спасал «ПСЖ» — к нему нельзя придраться.

Представьте, если бы Сафонов вышел с «Арсеналом» и проиграли бы с таким же счётом. Выходит, Сафонов тогда был бы плохой? Так тоже нельзя. Сезон длинный, много матчей — Сафонов по-любому будет играть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.