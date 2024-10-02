Денис Макаров оценил проведённые сезоны в «Динамо» Москва

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров высказался о проведённом времени в клубе. Футболист выступает за «Динамо» с 2021 года.

«Для команды, считаю, это были хорошие сезоны. У нас команда постоянно меняется и развивается. Что касается меня, то считаю эти 3,5 года лучшими в карьере, потому что я играл в финале Кубка России, выиграл с командой две бронзовые медали чемпионата. Это было прекрасное время. Да, хотелось большего, но немногие достигли за это время того же, что и мы. Будем двигаться дальше к золотым медалям», — приводит слова Макарова официальный сайт «Динамо».

В текущем сезоне 26-летний Денис Макаров провёл девять матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и оформил одну голевую передачу.