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Марко Николич: Кирилл Глебов — будущее ЦСКА

Марко Николич: Кирилл Глебов — будущее ЦСКА
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич назвал полузащитника армейцев Кирилла Глебова будущим московского клуба. Накануне, 1 октября, ЦСКА обыграл «Пари НН» в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, Глебов забил второй гол армейцев.

Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
01 октября 2024, вторник. 20:45 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Бистрович – 49'     0:2 Глебов – 61'    

«Хочу сказать, что очень рад за Глебова — нашего молодого воспитанника, он будущее клуба, и за Бистровича — порядочного человека и футболиста. Радует, что в этой игре вышел Шуманский и дебютировал Пьянич. У нас всё получилось: те, кому нужно было, отдохнули, остальные не получили травм. Готовимся к воскресной встрече с «Динамо», — приводит слова Николича официальный сайт ЦСКА.

После пяти матчей группового этапа Кубка России «Пари НН» набрал одно очко и занимает четвёртое место в квартете С. ЦСКА после аналогичного количества игр заработал 11 очков и располагается на первой строчке. В воскресенье, 6 октября, команда Марко Николича сыграет в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».

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