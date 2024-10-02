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Александр Мостовой: на матч с «Динамо» не поставил бы человек семь из основы «Спартака»

Александр Мостовой: на матч с «Динамо» не поставил бы человек семь из основы «Спартака»
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Динамо» Москва — «Спартак».

Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
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«Посмотрев таблицу, понимаешь, что матч «Динамо» — «Спартак» не имеет большого значения. Всё равно обе команды пройдут дальше. Вывеска приковывает внимание, но и ранее много играли — кто вспоминает эти матчи? Как динамовцы, так и спартаковцы выйдут играть вторыми составами или половинчатыми. Если бы я был тренером «Спартака», на матч с «Динамо» не поставил бы человек семь из основы. У «Спартака» впереди более важные матчи. У «Динамо» всё точно так же», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы А. Команда набрала девять очков за четыре игры. «Динамо» (8) находится на второй строчке.

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