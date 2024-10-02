Александр Мостовой: на матч с «Динамо» не поставил бы человек семь из основы «Спартака»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Динамо» Москва — «Спартак».

«Посмотрев таблицу, понимаешь, что матч «Динамо» — «Спартак» не имеет большого значения. Всё равно обе команды пройдут дальше. Вывеска приковывает внимание, но и ранее много играли — кто вспоминает эти матчи? Как динамовцы, так и спартаковцы выйдут играть вторыми составами или половинчатыми. Если бы я был тренером «Спартака», на матч с «Динамо» не поставил бы человек семь из основы. У «Спартака» впереди более важные матчи. У «Динамо» всё точно так же», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы А. Команда набрала девять очков за четыре игры. «Динамо» (8) находится на второй строчке.