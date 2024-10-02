Алексис Мак Аллистер: уверен, Федерико Кьеза преуспеет в «Ливерпуле»

Аргентинский полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер высказался о партнёре по команде, итальянском вингере Федерико Кьезе.

«Со дня его приезда было видно, что он счастлив. А это очень важный момент. На тренировках Федерико показывает, насколько хорошим игроком является. Мы многого ждём от него и знаем, что он будет важной частью команды. Я практически на 100% уверен, что Кьеза преуспеет в «Ливерпуле», — приводит слова Алексиса Мак Аллистера официальный сайт «Ливерпуля».

Федерико Кьеза присоединился к «Ливерпулю» минувшим летом. Ранее итальянский футболист выступал за «Ювентус» и «Фиорентину».