«Динамо» Москва — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России — в 19:00

Сегодня, 2 октября, в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся московские «Динамо» и «Спартак». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы А. Команда набрала девять очков за четыре игры. «Динамо» (8) находится на второй строчке.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).