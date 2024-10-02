«Химки» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 2 октября, в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся подмосковные «Химки» и «Ростов». Команды будут играть на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Начало игры — в 16:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Химки»: Обухов, Луна, Степанов, Джикия, Анджелкович, Наваррете, Магомедов, Абдуллахи, Корредера, Панченко, Садыгов.
«Ростов»: Ятимов, Мелёхин, Чернов, Осипенко, Лангович, Щетинин, Кучаев, Байрамян, Шанталий, Азнауров, Шамонин.
«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице группы В. Команда набрала девять очков за четыре игры. «Химки» (3) находятся на третьей строчке. На первом месте располагается московский «Локомотив» (15).
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