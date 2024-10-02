Николич поблагодарил болельщиков ЦСКА за поддержку в матче с «Пари НН»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич поблагодарил болельщиков армейцев за поддержку в матче 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Пари НН».

«Отдельное спасибо говорю именно нашим фанатам и поклонникам команды! Футбол с вами и без вас — две разные вещи. Люди в этом спорте очень любят полные трибуны и перед ними показывают себя совсем по-другому. Все две с половиной тысячи фанатов ЦСКА, приехавшие сюда в рабочий день, огромные молодцы», — приводит слова Николича официальный сайт ЦСКА.

Напомним, матч между ЦСКА и «Пари НН» состоялся накануне, 1 октября. Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок. Красно-синие одержали победу со счётом 2:0. На 49-й минуте полузащитник гостей Кристиан Бистрович открыл счёт в матче. На 61-й минуте нападающий Кирилл Глебов укрепил преимущество красно-синих. После пяти матчей группового этапа «Пари НН» набрал одно очко и занимает четвёртое место в квартете С. ЦСКА после аналогичного количества игр заработал 11 очков и располагается на первой строчке.