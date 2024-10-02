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Джикия дебютирует за «Химки» в матче Кубка России с «Ростовом»

Джикия дебютирует за «Химки» в матче Кубка России с «Ростовом»
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Защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия попал в основной состав на матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом». Команды будут играть на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало игры — в 16:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа B. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 16:15 МСК
Химки
Химки
1-й тайм
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Лангович – 44'    

Этот матч станет первым для Георгия Джикии в составе «Химок».

Стартовые составы команд:

«Химки»: Обухов, Луна, Степанов, Джикия, Анджелкович, Мехия, Магомедов, Абдуллахи, Корредера, Панченко, Садыгов.

«Ростов»: Ятимов, Мелёхин, Чернов, Осипенко, Лангович, Щетинин, Кучаев, Байрамян, Шанталий, Азнауров, Шамонин.

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