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«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России — в 19:00

«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России — в 19:00
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Сегодня, 2 октября, в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся самарские «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных (Пермь). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» Махачкала занимает третье место в турнирной таблице группы А. Команда набрала семь очков за четыре игры. «Крылья Советов» (0) находятся на четвёртой строчке.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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