Кирьяков: для Дзюбы матч с «Зенитом» принципиальный — он захочет это доказать

Российский тренер Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Зенит» — «Акрон». Встреча состоится сегодня, 2 октября.

«Есть моменты, которые могут повлиять на выбор состава в игре с «Зенитом». Наверняка тренер беседовал с Дзюбой. Артём — один из лидеров команды. От него в большей степени зависит, как команда действует в атаке.

Насколько он готов и мотивирован? Понятно, что для него матч с «Зенитом» принципиальный, есть интрига. Он захочет это доказать. Но насколько физические возможности позволяют ему сыграть в Кубке, а потом в чемпионате? Для «Акрона» важнее сохраниться в чемпионате», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.