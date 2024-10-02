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Кирьяков: для Дзюбы матч с «Зенитом» принципиальный — он захочет это доказать

Кирьяков: для Дзюбы матч с «Зенитом» принципиальный — он захочет это доказать
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Российский тренер Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Зенит» — «Акрон». Встреча состоится сегодня, 2 октября.

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Акрон
Тольятти
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«Есть моменты, которые могут повлиять на выбор состава в игре с «Зенитом». Наверняка тренер беседовал с Дзюбой. Артём — один из лидеров команды. От него в большей степени зависит, как команда действует в атаке.

Насколько он готов и мотивирован? Понятно, что для него матч с «Зенитом» принципиальный, есть интрига. Он захочет это доказать. Но насколько физические возможности позволяют ему сыграть в Кубке, а потом в чемпионате? Для «Акрона» важнее сохраниться в чемпионате», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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