Засеев: в Северной Осетии отношение к Валерию Газзаеву стало более негативным

Хавбек «Алании» Азамат Засеев рассказал об изменении отношения к Валерию Газзаеву после банкротства владикавказского клуба. Газзаев был президентом «Алании» с 2011 по 2013 год.

— Насколько в Северной Осетии изменилось отношение к Валерию Газзаеву после банкротства «Алании»?

– Конечно, изменилось, много негатива к Газзаеву. Сейчас эра социальных сетей, один напишет, другой подхватит, но я не знаю, как там всё было на самом деле, поэтому не могу винить Валерия Георгиевича, но ужасно, что так всё получилось, — приводит слова Засеева Metaratings.

Напомним, по итогам сезона-2012/2013 «Алания» из-за серьёзных финансовых проблем вылетела из Премьер-Лиги, а в 2014 году обанкротилась и прекратила существование. В отношении директора клуба Александра Стельмаха в октябре 2014 года завели уголовное дело по обвинению в растрате бюджетных средств. В феврале 2016 года Валерий Газзаев дал показания следствию, заявив, что все расходы из бюджета шли по решению наблюдательного совета.