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«Барселона» объявила о переходе голкипера Щенсного

«Барселона» объявила о переходе голкипера Щенсного
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Польский вратарь Войцех Щенсны стал игроком испанской «Барселоны». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что срок контракта голкипера с клубом будет рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее 34-летний Войцех Щенсны объявлял о завершении карьеры, но изъявил желание вернуться в футбол на фоне интереса «Барселоны». Его предыдущим клубом был итальянский «Ювентус», в котором он выступал с 2017 года. Кроме этого, в карьере футболиста значатся итальянская «Рома», английские «Брентфорд» и «Арсенал». Он является трёхкратным чемпионом Италии (2017/2018, 2018/2019, 2019/2020) в составе «Ювентуса».

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