Калешин назвал главных претендентов на чемпионство в РПЛ

Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин назвал главных претендентов на чемпионство в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. По его мнению, фавориты чемпионской гонки — «Зенит» и «Краснодар». Также конкуренцию им могут составить московские «Динамо» и «Локомотив».

«Вот эти четыре клуба — «Динамо», «Локомотив», «Зенит», «Краснодар» — поборются [за титул]. Исходя из того, как сейчас всё складывается, но прошла лишь треть чемпионата. На данный момент именно эта четвёрка будет разыгрывать чемпионство. Но основную конкуренцию «Зениту» может составить «Краснодар», — приводит слова Калешина Metaratings.