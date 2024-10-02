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Калешин назвал главных претендентов на чемпионство в РПЛ

Калешин назвал главных претендентов на чемпионство в РПЛ
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Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин назвал главных претендентов на чемпионство в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. По его мнению, фавориты чемпионской гонки — «Зенит» и «Краснодар». Также конкуренцию им могут составить московские «Динамо» и «Локомотив».

«Вот эти четыре клуба — «Динамо», «Локомотив», «Зенит», «Краснодар» — поборются [за титул]. Исходя из того, как сейчас всё складывается, но прошла лишь треть чемпионата. На данный момент именно эта четвёрка будет разыгрывать чемпионство. Но основную конкуренцию «Зениту» может составить «Краснодар», — приводит слова Калешина Metaratings.

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