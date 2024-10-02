Уилкшир: если «ПСЖ» посадит Доннарумму на лавку, это будет серьёзным заявлением

Бывший защитник московского «Динамо» Люк Уилкшир высказался о конкуренции между голкиперами «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммой и Матвеем Сафоновым.

«Матвей может получить шанс в следующей игре после ошибок Доннаруммы, такая вероятность всегда существует. Но «ПСЖ» — это большой клуб, и, если они посадят Джанлуиджи на лавку, это будет очень серьёзное заявление с их стороны», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

Матч 2-то тура общего этапа Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «ПСЖ» состоялся накануне, 1 октября. Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. У лондонцев забили Кай Хаверц и Букайо Сака. Российский вратарь гостей Матвей Сафонов остался в запасе. В 1-м туре Лиги чемпионов «Арсенал» сыграл вничью с «Аталантой» (0:0), а «ПСЖ» обыграл «Жирону» (1:0). Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.