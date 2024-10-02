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Колыванов: Дзюба — суперфорвард, но не может выкладываться во всех матчах на все сто

Колыванов: Дзюба — суперфорвард, но не может выкладываться во всех матчах на все сто
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Известный отечественный тренер Игорь Колыванов высказался о нападающем тольяттинского «Акрона» Артёме Дзюбе.

«Дзюба — суперфорвард. Но он не может во всех матчах выкладываться на все сто. Артём может помочь команде как в атаке, так и в обороне при стандартах. «Зенит» — фаворит по всем показателям в матче с «Акроном». Но это Кубок, так что соперник может преподнести сюрпризы. Дзюба настраивается на все игры», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее в своей профессиональной карьере Дзюба выступал за «Локомотив», «Зенит», московский «Спартак», «Томь» и «Ростов».

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