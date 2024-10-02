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Колыванов: «Динамо» давно не обыгрывало «Спартак» и захочет исправить это в Кубке

Колыванов: «Динамо» давно не обыгрывало «Спартак» и захочет исправить это в Кубке
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Известный отечественный тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от дерби «Динамо» и «Спартака» в матче Кубка России.

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02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
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«Спартак» последние матчи проводит не столь уверенно. Интрига существует. Две команды хорошо играют, с прекрасными игроками. Надеюсь, что игра получится яркой и с голами. «Динамо» давно не обыгрывало «Спартак». Захотят это исправить в Кубке. Но «Спартак» выйдет мобилизованным после неудачных матчей в чемпионате. Но шансы у всех равны.

«Динамо» и в том сезоне не отличалось стабильностью. Только в концовке сумели набрать очки. У них есть проблемы в обороне. Могут вести, а потом бросают играть», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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