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Хавбек ЦСКА Бистрович: когда Пьянич поднимет свой уровень, то покажет всего себя

Хавбек ЦСКА Бистрович: когда Пьянич поднимет свой уровень, то покажет всего себя
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Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович высказался об одноклубнике, боснийском хавбеке Миралеме Пьяниче.

«Мы благодарны Миралему за то, что он с нами. Видим его уровень, качество. Ждём, когда поднимет свой физический уровень — долго не играл. Тогда покажет всего себя», — приводит слова Бистровича Sport24.

Напомним, хавбек ЦСКА Пьянич дебютировал в составе красно-синих, выйдя на замену на 85-й минуте в матче Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород». Результативными действиями игрок отметиться не успел. ЦСКА одержал победу в этой встрече со счётом 2:0. Голы забили Кристиян Бистрович и Кирилл Глебов.

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