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Дмитрий Булыкин отреагировал на слухи о намерении баллотироваться в президенты РФС

Дмитрий Булыкин отреагировал на слухи о намерении баллотироваться в президенты РФС
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Бывший футболист московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о его намерении баллотироваться на пост президента Российского футбольного союза (РФС). Ранее журналист Иван Карпов в телеграм-канале сообщил, что Дмитрий Булыкин, как и Валерий Газзаев, планирует выставить свою кандидатуру.

«Не знаю, откуда взялась такая информация. Я пока не в курсе (смеётся). Я ещё даже не знаю, когда выборы. Там очень сложная система, и у нас есть отличный президент Дюков», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Александр Дюков является главой РФС с 2019 года.

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