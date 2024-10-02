Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Засеев: Семак — человек с огромнейшей буквы

Засеев: Семак — человек с огромнейшей буквы
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Алании» Азамат Засеев, ранее выступавший за «Уфу», высказался о бывшем главном тренере уфимцев Сергее Семаке. Сейчас специалист возглавляет «Зенит», с которым становился чемпионом России в шести последних сезонах. Засеев успел поиграть под руководством Семака в «Уфе».

«Семак — человек с огромной буквы. С огромнейшей. По нему никогда не скажешь, что он столько лет провёл в сборной России, топ-клубах, много раз становился чемпионам, уезжал в «ПСЖ». Богданович — спокойный, скромный, всегда интересуется, как дела в семье, знает имена всех жён игроков, всегда уделяет время и внимание разным бытовым мелочам. После игры выходит, здоровается с семьями игроков. В тренировочном процессе невозможно было как-то ослушаться его, его все уважали», — приводит слова Засеева Metaratings.

Материалы по теме
Семак всё реже побеждает в больших матчах РПЛ. Это тренерская проблема «Зенита»
Семак всё реже побеждает в больших матчах РПЛ. Это тренерская проблема «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android