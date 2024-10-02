Засеев: Семак — человек с огромнейшей буквы

Полузащитник «Алании» Азамат Засеев, ранее выступавший за «Уфу», высказался о бывшем главном тренере уфимцев Сергее Семаке. Сейчас специалист возглавляет «Зенит», с которым становился чемпионом России в шести последних сезонах. Засеев успел поиграть под руководством Семака в «Уфе».

«Семак — человек с огромной буквы. С огромнейшей. По нему никогда не скажешь, что он столько лет провёл в сборной России, топ-клубах, много раз становился чемпионам, уезжал в «ПСЖ». Богданович — спокойный, скромный, всегда интересуется, как дела в семье, знает имена всех жён игроков, всегда уделяет время и внимание разным бытовым мелочам. После игры выходит, здоровается с семьями игроков. В тренировочном процессе невозможно было как-то ослушаться его, его все уважали», — приводит слова Засеева Metaratings.