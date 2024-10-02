Газзаев жёстко ответил на слухи о намерении баллотироваться на пост президента РФС

Известный отечественный тренер Валерий Газзаев жёстко ответил на слухи о намерении баллотироваться на пост президента Российского футбольного союза (РФС). Специалист назвал эту информацию глупостью и бредом.

— Пишут, что вы собираетесь баллотироваться в президенты РФС.

— У человека который это написал, видимо, больное воображение. Это глупость и бред, — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее журналист Иван Карпов в телеграм-канале сообщил, что Дмитрий Булыкин и Валерий Газзаев планируют выдвинуть свои кандидатуры на пост президента Российского футбольного союза.