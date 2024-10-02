Голкипер «Локомотива» Веселов: здорово, что наша сборная вообще собирается и играет

Вратарь московского «Локомотива» Даниил Веселов оценил текущее состояние национальной команды России.

– Пауза на матчи сборных уже совсем скоро, а у нашей команды до сих пор нет соперника. Что вы думаете на этот счёт?

– Не знаю. То, что сборная вообще собирается, – это здорово, но я в ней не играю, так что мне грех это комментировать (смеётся). Повторюсь: здорово, что наша сборная вообще играет, — приводит слова Веселова Metaratings.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом. В конце сентября стало известно, что на собрании УЕФА президент Греческой федерации футбола Христосомос Гагацис поднял вопрос о допуске молодёжных и юношеских сборных России на международную арену. По данным СМИ, идею поддержали представители Боснии и Герцеговины, Черногории, Казахстана, России и Беларуси. Против высказался президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.