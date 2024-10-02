«Химки» — «Ростов»: южане открыли счёт в конце первого тайма

В эти минуты в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются подмосковные «Химки» и «Ростов». Команды играют на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Игра началась в 16:15 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу ростовчан.

На 44-й минуте южане усилиями Андрея Ланговича открыли счёт в игре.

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице группы В. Команда набрала девять очков за четыре игры. «Химки» (3) находятся на третьей строчке. На первом месте располагается московский «Локомотив» (15).