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«Химки» — «Ростов»: южане открыли счёт в конце первого тайма

«Химки» — «Ростов»: южане открыли счёт в конце первого тайма
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В эти минуты в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются подмосковные «Химки» и «Ростов». Команды играют на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Игра началась в 16:15 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу ростовчан.

Fonbet Кубок России . Группа B. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 16:15 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 2
8 : 7
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Лангович – 44'     0:2 Мохеби – 75'     1:2 Руденко – 81'     2:2 Мелентиевич – 88'    

На 44-й минуте южане усилиями Андрея Ланговича открыли счёт в игре.

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице группы В. Команда набрала девять очков за четыре игры. «Химки» (3) находятся на третьей строчке. На первом месте располагается московский «Локомотив» (15).

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