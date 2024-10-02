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Войцех Щенсны впервые прокомментировал свой переход в «Барселону»

Войцех Щенсны впервые прокомментировал свой переход в «Барселону»
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Польский вратарь Войцех Щенсны прокомментировал переход в каталонскую «Барселону».

«Честно говоря, я был готов к завершению карьеры. Я был счастлив, но в первые два дня в городе я вижу, как люди относятся ко мне и как это важно для них. Это заставляет меня гордиться тем, что я стал частью этой удивительной семьи. Это большой клуб, но я уже чувствую себя частью семьи. Я вижу страсть болельщиков, и это очень приятно. Семья очень важна для меня, и теперь я её немного расширил.

Я был на стадионе. Команда выглядит потрясающе. Это вызов для меня, и я готов к нему с большим энтузиазмом. Я с нетерпением жду, что будет в этом сезоне», – приводит слова Щенсного Barca Universal.

Поляк сегодня, 2 октября, подписал контракт с сине-гранатовыми до 30 июня 2025 года.

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