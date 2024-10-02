Щенсны назвал игрока «Барселоны», который оказал влияние на его переход в каталонский клуб

Польский вратарь Войцех Щенсны заявил, что нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски оказал серьёзное влияние на его переход в каталонский клуб.

«Роберт был первым, кто позвонил мне и спросил, возможен ли переход. Он убедил меня, потому что я не знал, готов ли к новому вызову. Потом я поговорил с семьёй и друзьями. Все сказали, что я совершу ошибку, если откажусь. Роберт сыграл большую роль, потому что он был первым, кто попробовал убедить меня», – приводит слова Щенсного Barca Universal.

Поляк сегодня, 2 октября, подписал контракт с сине-гранатовыми до 30 июня 2025 года.

Ранее 34-летний Войцех Щенсны объявлял о завершении карьеры, но изъявил желание вернуться в футбол на фоне интереса «Барселоны». Его предыдущим клубом был итальянский «Ювентус», в котором он выступал с 2017 года. Кроме этого, в карьере футболиста значатся итальянская «Рома», английские «Брентфорд» и «Арсенал». Он является трёхкратным чемпионом Италии (2017/2018, 2018/2019, 2019/2020) в составе «Ювентуса».