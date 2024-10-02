«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч Кубка России

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Сегодня, 2 октября, в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся самарские «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных (Пермь). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы играющих команд:

«Крылья Советов»: Фролов, Гальдамес, Гапонов, Грибакин, Бабкин, Мендес, Бабаев, Ороско, Дмитриев, Цыпченко, Шитов.

«Динамо» Махачкала: Магомедов, Ковачевич, Кирш, Котин, Сундуков, Сандрачук, Крачковский, Ангбан, Джавад, Магомедов, Сердеров.

Динамо» Махачкала занимает третье место в турнирной таблице группы А. Команда набрала семь очков за четыре игры. «Крылья Советов» (0) находятся на четвёртой строчке.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).