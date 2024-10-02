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Химки — Ростов, результат матча 2 октября 2024, счет 2:2 (по пенальти 8:7), Кубок России

«Ростов» упустил преимущество в два мяча над «Химками» и проиграл в серии пенальти в КР
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Закончился матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались подмосковные «Химки» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Игра началась в 16:15 мск. Встреча закончилась победой хозяев 2:2 (по пенальти 8:7).

Fonbet Кубок России . Группа B. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 16:15 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 2
8 : 7
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Лангович – 44'     0:2 Мохеби – 75'     1:2 Руденко – 81'     2:2 Мелентиевич – 88'    

В составе гостей забили Андрей Лангович (45-я минута) и Мохаммад Мохеби (75-я). У хозяев отличились Александр Руденко (81-я) и Стефен Мелентиевич (88-я).

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице группы В. Команда набрала 10 очков за пять игр. «Химки» (5) находятся на третьей строчке. На первом месте располагается московский «Локомотив» (15).

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