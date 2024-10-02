«Ростов» упустил преимущество в два мяча над «Химками» и проиграл в серии пенальти в КР

Закончился матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались подмосковные «Химки» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Игра началась в 16:15 мск. Встреча закончилась победой хозяев 2:2 (по пенальти 8:7).

В составе гостей забили Андрей Лангович (45-я минута) и Мохаммад Мохеби (75-я). У хозяев отличились Александр Руденко (81-я) и Стефен Мелентиевич (88-я).

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице группы В. Команда набрала 10 очков за пять игр. «Химки» (5) находятся на третьей строчке. На первом месте располагается московский «Локомотив» (15).