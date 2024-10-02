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«Химки» — «Ростов»: Мохеби удвоил преимущество южан во втором тайме

«Химки» — «Ростов»: Мохеби удвоил преимущество южан во втором тайме
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В эти минуты в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются подмосковные «Химки» и «Ростов». Команды играют на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Игра началась в 16:15 мск. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу ростовчан.

Fonbet Кубок России . Группа B. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 16:15 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 2
8 : 7
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Лангович – 44'     0:2 Мохеби – 75'     1:2 Руденко – 81'     2:2 Мелентиевич – 88'    

На 76-й минуте южане усилиями Мохаммада Мохеби удвоили преимущество.

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице группы В. Команда набрала девять очков за четыре игры. «Химки» (3) находятся на третьей строчке. На первом месте располагается московский «Локомотив» (15).

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