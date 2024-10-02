Okko запустил развлекательный сервис с призами для фанатов Лиги чемпионов

Онлайн-кинотеатр Okko представил релиз развлекательной платформы на базе Telegram для любителей Лиги чемпионов. Пользователей ждёт встроенное приложение с футбольными викторинами, квизами и прогнозами. За каждую активность можно получить ценные призы, главный из которых – поездка на Суперкубок УЕФА.

В доступном в боте «Okko ЛЧший футбол» приложении игроки отвечают на вопросы, выполняют задания и набирают очки. Рейтинговые баллы начисляются за верные действия. С ними шансы на победу и призы растут с каждой игрой. Победители определяются после каждого тура Лиги чемпионов и в финале турнира.

Также в «Okko ЛЧший футбол» доступна возможность формировать собственные лиги и приглашать друзей. Это позволяет получить дополнительные очки рейтинга. С подпиской на Okko можно не только смотреть спорт, но и удвоить свои баллы.

«Эксклюзивные трансляции Лиги чемпионов – важное событие для Okko, а сам турнир – праздник для любителей футбола. Чтобы отметить его с подписчиками нашего сервиса, мы и запустили новую интерактивную платформу. Смотреть ЛЧший футбол и при этом получать ценные призы – что ещё нужно? Пожалуй, только подписка на Okko!» – прокомментировал событие Алексей Петров, директор по спортивному маркетингу Okko.