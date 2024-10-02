«Химки» — «Ростов»: подмосковная команда дважды забила в концовке и сравняла счёт в игре

В эти минуты в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются подмосковные «Химки» и «Ростов». Команды играют на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Игра началась в 16:15 мск. На момент выхода новости счёт в матче равный — 2:2.

Хозяева дважды забили в концовке. На 81-й минуте отличился Александр Руденко, а на 88-й — Стефан Мелентиевич.

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице группы В. Команда набрала девять очков за четыре игры. «Химки» (3) находятся на третьей строчке. На первом месте располагается московский «Локомотив» (15).