Севикян — о премиальных после победы над «Спартаком»: на такие вопросы не отвечаю

Полузащитник «Локомотива» Эдгар Севикян прокомментировал информацию о четверных премиальных для игроков клуба после победы над «Спартаком».
«Не отвечаю на вопросы про премиальные, это точно не ко мне», — цитирует слова игрока «РБ Спорт».
Ранее железнодорожники обыграли «Спартак» со счётом 3:1 в рамках 10-го тура РПЛ.
Накануне в СМИ распространилась информация, что после победы игроки получат четверные премиальные.
Напомним, сейчас «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками в 10 матчах.
«Спартак» расположился на шестой строчке с 16 очками за 10 туров. Прошлый сезон железнодорожники завершили на четвёртом месте.