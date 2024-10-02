Кокорин может сыграть с «Омонией» — источник

Отец главного тренера «Ариса» Николай Шпилевский поделился информацией о возвращении Александра Кокорина на поле.

Напомним, 33-летний нападающий «Ариса» пропустил часть матчей чемпионата Кипра из-за травмы. Со слов Шпилевского, игрок может выйти на матч с «Омонией», однако окончательное решение примет тренерский штаб.

«Александр готовится к игре с «Омонией». Всё будет зависеть от него в этой тренировочной неделе, по итогам которой тренерский совет примет решение. Моё мнение — он вряд ли выйдет в стартовом составе, но всё может быть, потому что уровень такого футболиста нужен команде, всё же это одна из самых важных игр в сезоне. Саша всегда пригодится, главное, в каком состоянии он находится. Ждём», — приводит слова Шпилевского издание «РБ Спорт».

Напомним, за этот сезон Александр Кокорин сыграл два матча за «Арис», в которых забил один гол.