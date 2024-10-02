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Стало известно, когда Дембеле, отстранённый от состава «ПСЖ», вернётся в команду

Стало известно, когда Дембеле, отстранённый от состава «ПСЖ», вернётся в команду
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике принял решение вернуть в состав команды вингера Усмана Дембеле. Он сыграет за парижский клуб уже в следующем матче с «Ниццей». Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, Дембеле извинился перед Луисом Энрике, как того хотел испанец. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что между тренером и игроком конфликт. В связи с этим Дембеле не попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Арсеналом» (0:2) в Лиге чемпионов.

Дембеле перешёл в «ПСЖ» в августе 2023 года, действующее соглашение рассчитано до конца июня 2028 года. Стоимость француза на портале Transfermarkt составляет € 60 млн. В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.

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