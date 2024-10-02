Энцо Мареска подтвердил отсутствие Риса Джеймса на матче

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подтвердил, что капитан команды Рис Джеймс — единственный игрок, который не сможет принять участие в завтрашнем матче с «Гентом» из-за травмы.

«Они все готовы, если только они не были исключены из состава, плюс Рис [Джеймс] недоступен», — подтвердил наставник на своей предматчевой пресс-конференции.

«Мы стараемся делиться минутами со всеми из них. В данный момент кажется, что у нас есть игроки, играющие в Премьер-лиге и в кубковых соревнованиях, но это не так. Мы стараемся дать всем игрокам возможность, и против «Барроу» они все показали очень хорошую игру. Надеюсь, завтра мы сможем сделать то же самое», — говорится в официальном заявлении на сайте клуба.

Ранее стало известно, что у капитана команды снова проблемы с задней поверхностью бедра. О сроках восстановления игрока пока не сообщается.