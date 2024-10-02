Тренер «Ростова» Карпин прокомментировал обидное поражение от «Химок» в Кубке России

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что остался доволен игрой команды в матче Кубка России с «Химками» (2:2, 7:8 по пенальти).

– Игра понравилась, абсолютно спокойно доминировали 80 минут. Пропустили со стандарта после углового и после выноса в нашу сторону. Необязательные голы, мягко говоря, но задачу выйти из группы выполнили. Плановые замены сделали, дали сыграть всем, кому нужны минуты. Практически всё по плану, кроме серии пенальти и (упущенного) преимущества со счёта 2:0.

— Была пятёрка тех, кто будет бить пенальти, или по ходу определяли?

— Пятёрки не было, потому что не знали, в каком составе закончим игру. По факту те, кто когда‑то били пенальти, и были в первой пятёрке, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Сегодня состоялся матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались подмосковные «Химки» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Игра началась в 16:15 мск. Встреча закончилась победой хозяев — 2:2, по пенальти 8:7.

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице группы В. Команда набрала 10 очков за пять игр. «Химки» (5) находятся на третьей строчке. На первом месте располагается московский «Локомотив» (15).