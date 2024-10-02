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У «Динамо» появился новый партнёр

У «Динамо» появился новый партнёр
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Договор о сотрудничестве между «Динамо» и онлайн-страховой компанией «Лучи» был подписан на матче FONBET Кубка России «Динамо» — «Спартак» генеральным директором бело-голубых Павлом Пивоваровым и сооснователями компании «Лучи» Марком Саневичем и Михаилом Беляндиновым.

«Лучи» (в прошлом — ГК BestDoctor) — это универсальная онлайн-страховая компания с собственной технологической IT-платформой. Компания, основанная в 2015 году, успешно реализует продукты встроенного цифрового страхования, страхования жизни и медицинского страхования, а в ее портфеле числится более 1000 корпоративных клиентов и партнёров.

В рамках партнёрства компания «Лучи» уже проинвестировала в эндаумент-фонд «Динамо», занимающийся развитием детско-юношеского спорта и поддержкой Академии имени Льва Яшина. Кроме того, компания стала партнёром сотрудников и футболистов клуба в области добровольного медицинского страхования. В планах – разработка и запуск совместных страховых продуктов для болельщиков, а также много мероприятий и активаций.

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