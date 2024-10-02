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Экс-игрок «Уфы» Засеев — об отношениях с Зинченко: Санёк был мне как младший братишка

Экс-игрок «Уфы» Засеев — об отношениях с Зинченко: Санёк был мне как младший братишка
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Экс-футболист «Уфы» Азамат Засеев рассказал о переходе бывшего защитника команды Александра Зинченко в «Манчестер Сити».

«У нас с Саньком были близкие отношения. Он мне был как младший братишка. Я к нему тогда подошёл, спросил про «Манчестер Сити», он ответил: «Да, есть интерес, но это всё со времён игры в юношеской Лиге чемпионов за «Шахтёр». Я до последнего не верил, хоть Зинченко и работящий, профессионал, но я не думал, что из «Уфы» можно перейти в «Манчестер Сити». Я видел, как он трудится. Своим отношением и работой он этого заслуживал», — приводит слова футболиста издание Metaratings.ru.

Напомним, Александр Зинченко играл за «Уфу» с февраля 2015 года по июль 2016-го. После этого он перешёл в «Манчестер Сити». Трансфер, по данным портала Transfermarkt, обошёлся в € 2,25 млн.

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