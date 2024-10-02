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«Динамо» Москва — «Спартак»: красно-белые пропустили на второй минуте матча

«Динамо» Москва — «Спартак»: красно-белые пропустили на второй минуте матча
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В эти минуты в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются московские «Динамо» и «Спартак». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Игра началась в 19:00 мск. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Перерыв
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Даса – 2'     1:1 Барко – 10'     2:1 Маухуб – 20'    

На второй минуте Эли Даса открыл счёт в матче.

«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы А. Команда набрала девять очков за четыре игры. «Динамо» (8) находится на второй строчке.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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