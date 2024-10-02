Джикия ответил, удалось ли пообщаться с Карпиным на матче «Химки» — «Ростов»

Новичок «Химок» Георгий Джикия ответил на вопрос о том, удалось ли пообщаться с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным после матча Кубка России.

«Не пересекались с Карпиным. Если бы у нас были какие-то вопросы друг к другу, мы бы могли в обычное время созвониться и обсудить. У нас очень хорошие отношения», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Сегодня состоялся матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались подмосковные «Химки» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Игра началась в 16:15 мск. Встреча закончилась победой хозяев — 2:2, по пенальти 8:7.