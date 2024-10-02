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Георгий Джикия прокомментировал дебют в составе «Химок»

Георгий Джикия прокомментировал дебют в составе «Химок»
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Защитник «Химок» Георгий Джикия высказался о своём дебюте за подмосковную команду в матче Фонбет Кубка России с «Ростовом» (2:2, 8:7 пен.)

Fonbet Кубок России . Группа B. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 16:15 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 2
8 : 7
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Лангович – 44'     0:2 Мохеби – 75'     1:2 Руденко – 81'     2:2 Мелентиевич – 88'    

«Физически чувствую себя достаточно неплохо. Но надо добавлять. Есть факторы, которые говорят об этом.

У меня есть определённый опыт, и я готов им делиться. Хочу работать в интересах команды», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, ранее Джикия выступал за московский «Спартак», в составе которого стал чемпионом России. 12 сентября 2024 года на правах свободного агента опытный российский защитник присоединился к подмосковным «Химкам». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Георгия в € 3 млн. «Химки» после 10 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона располагаются на 14-м месте в турнирной таблице.

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