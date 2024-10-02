Георгий Джикия прокомментировал дебют в составе «Химок»

Защитник «Химок» Георгий Джикия высказался о своём дебюте за подмосковную команду в матче Фонбет Кубка России с «Ростовом» (2:2, 8:7 пен.)

«Физически чувствую себя достаточно неплохо. Но надо добавлять. Есть факторы, которые говорят об этом.

У меня есть определённый опыт, и я готов им делиться. Хочу работать в интересах команды», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, ранее Джикия выступал за московский «Спартак», в составе которого стал чемпионом России. 12 сентября 2024 года на правах свободного агента опытный российский защитник присоединился к подмосковным «Химкам». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Георгия в € 3 млн. «Химки» после 10 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона располагаются на 14-м месте в турнирной таблице.