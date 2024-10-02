«Динамо» Москва — «Спартак»: Барко реализовал пенальти и сравнял счёт в матче

В эти минуты в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются московские «Динамо» и «Спартак». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Игра началась в 19:00 мск. На момент выхода новости счёт 1:1.

На 10-й минуте полузащитник гостей Эсекьель Барко сравнял счёт в матче.

«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы А. Команда набрала девять очков за четыре игры. «Динамо» (8) находится на второй строчке.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).