«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: Цыпченко удвоил преимущество хозяев

В эти минуты проходит матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо». Команды играют на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных (Пермь). Игра началась в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 2:0.

На первой минуте открыл счёт нападающий «Крыльев Советов» Ульви Бабаев, добив мяч в ворота после попадания в перекладину. На 11-й минуте забил нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко.

«Динамо» Махачкала занимает третье место в турнирной таблице группы А. Команда набрала семь очков за четыре игры. «Крылья Советов» (0) находятся на четвёртой строчке.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).