Джикия: у Бакаева всё будет хорошо, настрой отличный

Новичок «Химок» Георгий Джикия высказался о своём одноклубнике Зелимхане Бакаеве.

«У него всё будет хорошо. Это сто процентов. У него отличный настрой», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее подмосковный клуб арендовал Бакаева у «Зенита».

Бакаев дебютировал за подмосковный клуб в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (3:2). Форвард появился на поле на 74-й минуте встречи, но не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.