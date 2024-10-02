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Георгий Джикия оценил идею возможного проведения матча сборной России с «Химками»

Георгий Джикия оценил идею возможного проведения матча сборной России с «Химками»
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Защитник «Химок» Георгий Джикия поделился мнением об идее провести товарищеский матч между сборной России и подмосковной командой.

«Положительно оцениваю такую игру, если она будет у «Химок» в паузу. Эти игры необходимы. Если это будет сборная России, с удовольствием сыграем», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

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