Джикия ответил на вопрос об отстранении Глушакова в «Химках»

Новичок «Химок» Георгий Джикия высказался о своём одноклубнике Денисе Глушакове.

«Я только пришёл, когда эта ситуация случилась. Руководство приняло такое решение. У меня с Денисом хорошие отношения. Не я комплектую команду. Я тоже пришёл, когда было большое количество футболистов. Сейчас у нас 26 человек, что улучшило результаты, работу, некоторые детали», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

21 сентября Глушаков сообщал в своём телеграм‑канале, что его отправили во вторую команду, но заявил, что у него нет конфликта с тренерским штабом, о чём ранее писал журналист Иван Карпов.