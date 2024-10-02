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Джикия ответил на вопрос об отстранении Глушакова в «Химках»

Джикия ответил на вопрос об отстранении Глушакова в «Химках»
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Новичок «Химок» Георгий Джикия высказался о своём одноклубнике Денисе Глушакове.

«Я только пришёл, когда эта ситуация случилась. Руководство приняло такое решение. У меня с Денисом хорошие отношения. Не я комплектую команду. Я тоже пришёл, когда было большое количество футболистов. Сейчас у нас 26 человек, что улучшило результаты, работу, некоторые детали», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

21 сентября Глушаков сообщал в своём телеграм‑канале, что его отправили во вторую команду, но заявил, что у него нет конфликта с тренерским штабом, о чём ранее писал журналист Иван Карпов.

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