Станкович — о стажировке Мостового: он не будет участвовать в тренировках «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что экс‑футболист команды Александр Мостовой не будет принимать участие в тренировках московского клуба во время своей стажировки.

— Чего вы ждёте от стажировки Александра Мостового в «Спартаке»?

— Он не будет принимать участие в наших тренировках. У него есть своё место, а я буду думать о нашей команде, — сказал Станкович «Матч ТВ».

Ранее Александр Мостовой, проходящий обучение на тренера, сообщил, что должен пройти стажировку в московском клубе во время паузы на игры сборных в октябре.

Мостовой начал учёбу на тренера в академии РФС в мае 2023 года, в группу также входят Дмитрий Сычёв, Андрей Аршавин, Юрий Жирков и другие бывшие футболисты. Учёба завершится осенью, одним из заданий является прохождение стажировки в клубе.