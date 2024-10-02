Радимов рассказал, при каком условии Джикия станет хорошей боевой единицей для «Химок»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов считает, что защитник «Химок» Георгий Джикия может стать хорошей боевой единицей для подмосковного клуба, если наберёт форму.

«Ему было тяжеловато, это было видно. Особенно во втором тайме. Мастерство никуда не делось. Если он наберёт форму и приведёт себя в нужное состояние, то это хорошая боевая единица для «Химок», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Сегодня состоялся матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались подмосковные «Химки» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Игра началась в 16:15 мск. Встреча закончилась победой хозяев — 2:2, по пенальти 8:7. Георгий Джикия вышел в стартовом составе химчан. Для него эта игра стала дебютной за клуб.