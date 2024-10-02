Азамат Засеев: Зинченко выделялся футбольным интеллектом

36-летний экс-футболист «Уфы» Азамат Засеев рассказал о карьерном пути бывшего защитника уфимской команды Александра Зинченко, а также о роли Евгения Перевертайло в становлении игрока.

— Вас сильно удивило, что Гвардиола сделал из Зинченко левого защитника?

— Зинченко выделялся интеллектом футбольным, поэтому я не удивился. Кстати, знаете, кто первым Сашу ставил на эту позицию? Перевертайло. Так что Евгений опередил Пепа (смеётся), — заявил игрок изданию Metaratings.ru.

Напомним, Александр Зинченко играл за «Уфу» с февраля 2015 года по июль 2016-го. После этого он перешёл в «Манчестер Сити». Трансфер, по данным портала Transfermarkt, обошёлся в € 2,25 млн.